Россия рыдает из-за трагедии в Кемерово

Жители всех крупных городов организуют стихийные мемориалы в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Москвичи вечером 27 марта собираются на митинг памяти на Пушкинской площади. А 28 марта объявлен всероссийским днем траура. Россия плачет. Россия скорбит.