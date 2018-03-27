Россия рыдает из-за трагедии в Кемерово

Жители всех крупных городов организуют стихийные мемориалы в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Москвичи вечером 27 марта собираются на митинг памяти на Пушкинской площади. А 28 марта объявлен всероссийским днем траура. Россия плачет. Россия скорбит.
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