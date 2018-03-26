Леденящие душу снимки из выгоревшего ТЦ в Кемерово

Ровно сутки прошли с момента пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, потом обрушилась кровля. Спасатели и пожарные только сейчас смогли добраться в кинозалы, где запертыми оказались люди, Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести. Кадры с места трагедии леденят душу.
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