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Март 26, 2018
просмотры: 123

Роскошная жизнь семьи возможного хозяина ТЦ "Зимняя вишня"

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Обстоятельства и причины страшного пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово, унесшим жизни множества детей и взрослых, выяснятся на допросе формального владельца ТЦ Надежды Судденок. Между тем появилась версия, что реальный хозяин "Зимней вишни" – предприниматель-миллиардер Денис Штенгелов. Dni.ru выяснили, как живет семья бизнесмена.

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