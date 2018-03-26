Роскошная жизнь семьи возможного хозяина ТЦ "Зимняя вишня"

Обстоятельства и причины страшного пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово, унесшим жизни множества детей и взрослых, выяснятся на допросе формального владельца ТЦ Надежды Судденок. Между тем появилась версия, что реальный хозяин "Зимней вишни" – предприниматель-миллиардер Денис Штенгелов. Dni.ru выяснили, как живет семья бизнесмена.
Число жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" может составить десятки
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