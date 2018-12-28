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Дек. 28, 2018
просмотры: 123

Модель с гигантским бюстом покоряет мир

567

У 26-летней Ники Валентина Роуз самая большая грудь в Великобритании. Однако девушка остается недовольной объемом своих прелестей и постоянно увеличивает их размер.

На первую операцию красотка решилась, в 21 год. С того времени она стала постоянной клиенткой клиник по пластической хирургии. Роуз уже потратила на свой бюст более 87 тысяч долларов.

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