Провалилась с треском: россиянка не прошла в финал конкурса красоты

В Бангкоке состоялся очередной конкурс красоты "Мисс Вселенная". На мировом смотре красавиц Россию представила Юлия Полячихина. Однако отечественная красотка не смогла попасть даже в пятерку полуфиналисток. "Дни.ру" решили узнать, как живет неудачливая конкурсантка.
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