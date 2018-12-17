Провалилась с треском: россиянка не прошла в финал конкурса красоты

В Бангкоке состоялся очередной конкурс красоты "Мисс Вселенная". На мировом смотре красавиц Россию представила Юлия Полячихина. Однако отечественная красотка не смогла попасть даже в пятерку полуфиналисток. "Дни.ру" решили узнать, как живет неудачливая конкурсантка.