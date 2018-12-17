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Дек. 17, 2018
просмотры: 123

Провалилась с треском: россиянка не прошла в финал конкурса красоты

567

В Бангкоке состоялся очередной конкурс красоты "Мисс Вселенная". На мировом смотре красавиц Россию представила Юлия Полячихина. Однако отечественная красотка не смогла попасть даже в пятерку полуфиналисток. "Дни.ру" решили узнать, как живет неудачливая конкурсантка.

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