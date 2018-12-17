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Дек. 17, 2018
просмотры: 123

"Позорище!" – российский биатлонист оказался в центре грязного скандала

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Во время состязания Катриона ответила на вопросы судей о проблемах в современном мире, в частности о миграции. "Думаю, что у каждой страны должны быть свои правила и нормы, но для процветающего общества и для всех нас очень важно понимать, что все мы люди. Мы должны быть открыты для любви и принятия друг друга", – сказала она. 

Известно, что обладательница нового титула состоит в организации Love Yourself, которая занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом. Кроме того, она работает волонтером в детском центре Young Focus Philippines. 

Второе место заняла участница, представлявшая Венесуэлу, Стефани Гутьеррес. На третьем месте расположилась Тамарин Грин из Южно-Африканской Республики. К сожалению, россиянка Юлия Полячихина не смогла попасть в финал конкурса. Тем не менее она надеется, что полученный опыт "очень пригодится ей в жизни и профессиональной деятельности".

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