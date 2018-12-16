Девушки с большими ананасами устроили голую провокацию

Красотки со всего мир устроили необычный флешмоб. В Instagram они опубликовали фотографии, на которых прикрывают обнаженную грудь ананасами. Какой смысл в подобных снимках не могут ответить, пожалуй, сами героини, не то что зрители. Впрочем, пользователям Сети глубокого смысла от подобных кадров и не надо, достаточно посмотреть на красавиц с роскошными ананасами.
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