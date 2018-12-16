Роскошная жизнь затравленной королевы красоты из США

Участница "Мисс Вселенная-2018" от США Сара Саммерс стала жертвой интернет-травли после того, как в Сети появилось компрометирующее видео. На записи девушка обсуждает, в весьма критических выражениях, своих соперниц. После такого скандала в Сети развернулась настоящая травля красотки. Впрочем, сильно переживать о негативных комментариях ей вряд ли стоит. Ведь и без всенародной любви она может похвастаться шикарной жизнью, что и регулярно делает на своей странице в Instagram.