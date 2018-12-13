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Дек. 13, 2018
просмотры: 123

Иранская Джоли показала свою подругу "куклу Барби"

567

Сахар Табар приобрела известность после публикации своих фотографий. Многие обратили внимание на острые скулы и тонкий нос девушки и сравнили ее с голливудской звездой Анджелиной Джоли. Табар не раз бывала у пластического хирурга: она сделала 50 операций и сбросила 40 килограммов, чтобы быть похожей на кумира.

Недавно она показала фотографии со своей подругой Сазанатт, которая тоже обладает необычной внешностью. Девушки регулярно публикуют совместные видео, где они танцуют и поют. Сазанатт тоже не раз обращалась к помощи врачей, чтобы подчеркнуть скулы и увеличить губы. Судя по всему, подруги не собираются останавливаться на достигнутом и будут дальше менять свою внешность.

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