Иранская Джоли показала свою подругу "куклу Барби"

Сахар Табар приобрела известность после публикации своих фотографий. Многие обратили внимание на острые скулы и тонкий нос девушки и сравнили ее с голливудской звездой Анджелиной Джоли. Табар не раз бывала у пластического хирурга: она сделала 50 операций и сбросила 40 килограммов, чтобы быть похожей на кумира.

Недавно она показала фотографии со своей подругой Сазанатт, которая тоже обладает необычной внешностью. Девушки регулярно публикуют совместные видео, где они танцуют и поют. Сазанатт тоже не раз обращалась к помощи врачей, чтобы подчеркнуть скулы и увеличить губы. Судя по всему, подруги не собираются останавливаться на достигнутом и будут дальше менять свою внешность.