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Дек. 12, 2018
просмотры: 123

Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей

567

Торжественная церемония British Fashion Awards состоялась в понедельник, 10 декабря, в лондонском Альберт-Холле. Гербер удалось обойти сильных соперниц: американку палестинского происхождения Беллу Хадид, британку Адвоа Абоах, канадку Винни Харлоу и австралийку Адут Акеч. Награду Гербер вручила певица Рита Ора. 

Недавно юная модель оказалась в центре скандала после участия в фотосессии для модного дома Chanel. Многие пользователи Сети настаивали на том, что наряды не подходили Кайе по возрасту и были слишком откровенными.


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