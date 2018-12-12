Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей

Торжественная церемония British Fashion Awards состоялась в понедельник, 10 декабря, в лондонском Альберт-Холле. Гербер удалось обойти сильных соперниц: американку палестинского происхождения Беллу Хадид, британку Адвоа Абоах, канадку Винни Харлоу и австралийку Адут Акеч. Награду Гербер вручила певица Рита Ора.
Недавно юная модель оказалась в центре скандала после участия в фотосессии для модного дома Chanel. Многие пользователи Сети настаивали на том, что наряды не подходили Кайе по возрасту и были слишком откровенными.
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