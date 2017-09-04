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Сен. 4, 2017
просмотры: 123

Как российские волейболисты покорили Европу

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Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Германии в финальном матче чемпионата Европы.  Встреча завершилась победой россиян со счетом 3-2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13). Последний раз отечественные волейболисты выигрывали золотые медали турнира в 2013 году.

 Самым ценным игроком турнира был признан диагональный сборной России Максим Михайлов. Еще два россиянина – доигровщик Дмитрий Волков и связуюший Сергей Гранкин – вошли в символическую сборную чемпионата Европы. 

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