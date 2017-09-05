Переодетые знаменитости идут на рекорд Гиннесса

На семейном фестивале "Галафест", организованным благотворительным фондом "Галчонок", актеры вместе с детьми в честь 870-летия Москвы приготовили гигантский роллс. Его длина составила 870 сантиметров.
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