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Сен. 5, 2017
просмотры: 123

Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой

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После того, как стало известно о свадьбе "золотого голоса России" Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой, к последней внимательно пригляделись представители СМИ. Журналисты заглянули на страничку красотки в соцсети и пришли к выводу, что Виктория ведет шикарный образ жизни.

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