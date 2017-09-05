Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой

После того, как стало известно о свадьбе "золотого голоса России" Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой, к последней внимательно пригляделись представители СМИ. Журналисты заглянули на страничку красотки в соцсети и пришли к выводу, что Виктория ведет шикарный образ жизни.
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