Как живет мисс "Самые длинные ноги"

Американская модель Чейз Кеннеди претендует на звание "Самые длинные ноги США". При росте 195,5 сантиметра длина ее нижних конечностей составляет 129,5 сантиметра.
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