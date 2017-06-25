Звезды собрались на свадьбе Светланы Устиновой

На киностудии Мосфильма собрались самые знаменитые звездные гости. Пришли они на празднование свадьбы актрисы Светланы Устиновой и продюсера Ильи Стюарта. О том, что торжество прошло с размахом свидетельствуют многочисленные фотографии, появившиеся в Сети.
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