Вера Глаголева показала красавицу-дочь

На красной ковровой дорожке, в самом центре Москвы, у кинотеатра "Россия", Никита Сергеевич по традиции встречает известных актеров и режиссеров. На легендарный кинофестиваль приходят не только за наградами. Это еще и отличный повод оказаться в центре внимания прессы – под прицелом объективов и вспышек фотокамер. Еще долго после того, как все награды будут вручены, СМИ и блогеры подводят итоги и обсуждают пикантные детали. Dni.Ru ведет репортаж с места событий.