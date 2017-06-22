Вера Глаголева показала красавицу-дочь

На красной ковровой дорожке, в самом центре Москвы, у кинотеатра "Россия", Никита Сергеевич по традиции встречает известных актеров и режиссеров. На легендарный кинофестиваль приходят не только за наградами. Это еще и отличный повод оказаться в центре внимания прессы – под прицелом объективов и вспышек фотокамер. Еще долго после того, как все награды будут вручены, СМИ и блогеры подводят итоги и обсуждают пикантные детали. Dni.Ru ведет репортаж с места событий.
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