Больная Началова вышла в свет

В Москве раздали награды лучшим мамам года среди отечественных знаменитостей. "Самая творческая", "Самая нежная", "Самая стильная" – певицы и актрисы удостоились наград в десятке номинаций. Посетила светское мероприятие и певица Юлия Началова. Артистка вышла в свет без перчаток – в последнее время неизменного своего атрибута, Они скрывают новообразования на руках. По слухам, у певицы так называемые узлы Гебердена. В суставах хрящ постепенно разрушается, а по его краям образуются твердые выступы. Впрочем, Юлия все так же очаровательна. Она с удовольствием рассказывала о дочери Вере, вспоминала и свое детство. По ее словам, главное – не утратить в себе с годами внутреннего ребенка.