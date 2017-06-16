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Июнь 16, 2017
просмотры: 123

Кто играл Брежнева в кино

567

Сегодня исполняется 40 лет с того дня, как Леонид Брежнев был избран Председателем президиума Верховного Совета СССР. Dni.Ru решили вспомнить наиболее удачные прототипы легендарного политика в кино. 



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