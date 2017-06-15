Ольге Бузовой сделали предложение

Отгремело pre-party самого масштабного музыкального фестиваля этого лета "ЖАРА". Организаторы фестиваля – Эмин Агаларов, Григорий Лепс и Сергей Кожевников – собрали самых топовых звезд российского шоу-бизнеса.
Плохая погода и дождь не помешали вечеринке – гости наслаждались азербайджанским гостеприимством под песни Григория Лепса, EMIN'a, Жасмин, Александра Панайотова и многих других.
Но самым горячим моментом стало выступление Ольги Бузовой, на сцену к которой выскочил голый поклонник с цветами. Дело в том, что Бузова весной объявила кастинг на роль нового бой-френда. А атлетично сложенный красавец, видимо, таким оригинальным способом хотел сделать предложение поющей ведущей.
Теперь артисты соберутся в Баку с 27 по 30 июля. И уж там-то точно будет жарко!
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