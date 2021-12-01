"Буду искать жениха": Винокур вышел в свет в розовом платье с фатой

Владимир Винокур умеет позабавить своих поклонников.

Артист опубликовал видео с выступления, где он в образе женщины рассуждает о замужестве. Винокур облачился в розовое платье с фатой, чем очень порадовал зрителей. "Девочки, если вам не много за шестьдесят, то все правильно! Красавицы, как мы, замуж не спешат!", – подписал публикацию юморист.

Злободневный монолог заставил зрителей оставить множество комментариев под видео. "Я тоже буду искать жениха (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это бомба!", "Фата и платье невесты вот это образ впервые", "Владимир Натанович Вы Супер", "Смеялась на всю квартиру", – написали комментаторы.

Ранее Владимир Винокур позабавил зрителей видео с внуком. Артист решил поговорить с мальчиком через специальную трубку, чтобы секретный разговор никто не услышал. Говорили собеседники о похудении. Внук поддержал звездного родственника и принял правила его игры. Поклонникам очень понравилось такое семейное развлечение, они не скупились на восторженные комментарии.

А вот дочь Винокура уже взрослая, ей пришлось пройти через многое прежде чем обрести успех и счастье. Девушка окончила балетную академию, стала служить в Большом театре. Личная жизнь Анастасии складывалась непросто, брак распался, но подарил танцовщице прекрасного сына, которого обожают все родственники.