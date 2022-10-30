Счет на часы: Винокура госпитализировали в тяжелом состоянии прямо со съемок "Аншлага"

Жизни Владимира Винокура не раз угрожала опасность. Он переживал мощное землетрясение, когда оказался в Баку. А в 1992 году юморист попал в серьезную автоаварию – у артиста были серьезные повреждения левой руки и вывих из таза правой ноги. Винокур признавался, что тогда его разорвало "как цыпленка табака". Следом за машиной, в которой находился Владимир, ехал его директор Александр Достман. Увидев ДТП, он оказал пострадавшим помощь и вызвал медиков. Он же стал ангелом-хранителем для Винокура и еще раз. прочитано 168 раз "После той аварии в Германии я долго восстанавливался, учился заново сидеть и стоять, приходилось ходить с костылями, передвигаться на инвалидной коляске, – рассказал Владимир Винокур. – А потом пришла новая беда", ПО ТЕМЕ "Это условный срок": Винокур сделал заявление о Лещенко Владимир Натанович Винокур актер, юморист "Я помню, как мы с "Аншлагом" собирались на корабле в тур по городам Волги, – вспоминает артист. – У меня жутко болел живот, но все равно решил плыть. А Александр Достманиз фирмы "Артэс" уговорил меня вызывать врача". Оказалось, тревога была не напрасной – счет шел на часы. "Меня отвезли в больницу, сделали УЗИ и оказалось, что у меня острый перитонит (воспаление париетального и висцерального листков брюшины, которое сопровождается тяжелым общим состоянием организма, угрожает жизни пациента и требует неотложной медицинской помощи – Прим. ред.) , – говорит Винокур. – Меня сразу положили на стол и прооперировали". Но и сегодня, на 75-м году жизни, Владимир Натанович не стал больше заботиться о здоровье. Зато работает на износ. "В нашей профессии не уходят, у нас уносят", – улыбается он. КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

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