"Это условный срок": Винокур сделал заявление о Лещенко

Юморист отметил, что они приятельствуют целых 52 года. На протяжении длительного времени артисты являлись соседями по даче. Именно тогда они стали дружить. После того, как Лев Лещенко переехал, их добрые отношения не прекратились.
Владимир Винокур отметил, что певец – удивительный человек, профессионал высокого уровня и верный друг. Артист заверил, что у них за долгие годы ни разу не было конфликтов. По словам звезды, его товарищ – оптимист, а также спортивный и волевой человек.
"Ему 80, но это условный срок", – цитирует Винокура телеканал "360". При этом юморист рассказал, что отец Льва Лещенко дожил до ста лет.
Также стло известно, что несмотря на почтенный возраст Народный артист РСФСР не собирается останавливаться в работе и брать передышку. Свою юбилейный вечер исполнитель проведет на сцене. Примечательно, что в свои годы Лев Лещенко не боится экспериментов.
По словам певца, он иногда смотрит TikTok. "У меня такая коллаборация очень хорошая с Loc-Doc", — приводит слова Льва Лещенко Пятый канал. Интересно, что помимо музыки знаменитость играет в баскетбол. Среди его поклонников – люди разного возраста, ведь на его песнях выросло несколько поколений.