"Не выдержал организм": Резко побелевший Винокур отправился на небеса

Владимир Винокур не раз был на волоске.

Знаменитый артист не раз оказывался на грани смерти. Однажды он находился в Баку, когда на город обрушилось мощное землятресение. А в 90-х юморист попал в жесткую аварию, в которой получил серьезные травмы: повреждение левой руки и вывих итаза правой ноги. В общем, удавалось Владимиру Винокуру оставаться живым в разных опасных обстоятельствах.

Певец достиг солидного возраста – 75 лет. И, что свойственно стареющим людям, резко побелел, обретя седину. Пока артист продолжает дышать полной грудью, на его глазах умираю коллеги по миру отечественного шоу-бизнеса, гораздо моложе его. И смерть добралась до его хорошего друга Валентина Юдашкина, который в последние годы боролся с онкологией.

О модельере сейчас скорбит вся страна. А звезды делятся воспоминаниями о теперь уже покойном мэтре. Вот и Владимир Винокур не остался в стороне. Он, образно говоря, отправился на небеса – так сказать, в свои грезы – чтобы поделиться тем, каким ему запомнился Валентин Юдашкин. В его памяти он отпечатался как человек, искренне любивший жизнь и готовый бороться со всем трудностями на своем пути.

И даже на фоне болезни, говорит артист, дизайнер не сдавался до последнего.

"Но не выдержал организм. Ушел человек, которого любили миллионы", — со скорбью сказал Владимир Винокур.

