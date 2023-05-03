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Среда 3 мая

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"Не выдержал организм": Резко побелевший Винокур отправился на небеса

"Не выдержал организм": Резко побелевший Винокур отправился на небеса
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Владимир Винокур не раз был на волоске.

Знаменитый артист не раз оказывался на грани смерти. Однажды он находился в Баку, когда на город обрушилось мощное землятресение. А в 90-х юморист попал в жесткую аварию, в которой получил серьезные травмы: повреждение левой руки и вывих итаза правой ноги. В общем, удавалось Владимиру Винокуру оставаться живым в разных опасных обстоятельствах.

Певец достиг солидного возраста – 75 лет. И, что свойственно стареющим людям, резко побелел, обретя седину. Пока артист продолжает дышать полной грудью, на его глазах умираю коллеги по миру отечественного шоу-бизнеса, гораздо моложе его. И смерть добралась до его хорошего друга Валентина Юдашкина, который в последние годы боролся с онкологией.

О модельере сейчас скорбит вся страна. А звезды делятся воспоминаниями о теперь уже покойном мэтре. Вот и Владимир Винокур не остался в стороне. Он, образно говоря, отправился на небеса – так сказать, в свои грезы – чтобы поделиться тем, каким ему запомнился Валентин Юдашкин. В его памяти он отпечатался как человек, искренне любивший жизнь и готовый бороться со всем трудностями на своем пути.

И даже на фоне болезни, говорит артист, дизайнер не сдавался до последнего.

"Но не выдержал организм. Ушел человек, которого любили миллионы", — со скорбью сказал Владимир Винокур.

3 мая 2023, 13:20
Владимир Винокур. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Popcornnews✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Юдашкина и Винокур померялись животами

Новую коллекцию также оценила дочь юмориста Владимира Винокура Анастасия, которая скоро впервые станет мамой
Алексей Киселев
Анастасия Рябцова
Надежда Оболенцева
Ольга Томпсон
Ксения Чилингарова
Виктория Борисевич
Ирина Чайковская
Екатерина Мухина
Татьяна Геворкян
Наталья Симакова

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