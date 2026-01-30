"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой

Телеведущая без стеснения слила скандальные подробности закулисной жизни своей знаменитой подруги, выставив ее в самом неприглядном свете.



Лера Кудрявцева в очередной раз доказала, что для нее не существует запретных тем, даже если речь идет о близких друзьях. В недавнем интервью Владимиру Маркони телеведущая сделала шокирующее заявление о певице Наташе Королевой, фактически опозорив ее на всю страну. Лера без обиняков рассказала о пагубном пристрастии исполнительницы хита "Желтые тюльпаны".

Разговор зашел о застольях. Кудрявцева, которая, по ее словам, давно отказалась от горячительных напитков, назвала себя "скучной подругой". А вот Наташу Королеву, напротив, охарактеризовала как душу любой компании, где веселье льется рекой.

"Там лейся, лейка. Наташу мы любим, но бухает она хорошо. Там самогон, сало", — без тени смущения поведала блондинка.

Кудрявцева не остановилась на общих фразах и привела конкретные примеры, которые выставляют Королеву не в лучшем свете. По ее словам, певица однажды приехала на концерт с собственными угощениями, после чего устроила настоящее застолье за кулисами.

"И спаивала за кулисами всех", — пожаловалась Лера.

Но самым постыдным эпизодом, о котором рассказала Кудрявцева, стал случай на одной из вечеринок. По словам телеведущей, Наташа Королева, увидев свои любимые напитки, полностью потеряла контроль над собой.

В итоге вечер для певицы закончился плачевно. Ее мужу, Сергею Глушко, пришлось в буквальном смысле выносить жену из заведения на руках, так как самостоятельно передвигаться она уже была не в состоянии.

Пока сама Наташа Королева никак не отреагировала на эти откровения. Но очевидно, что такая "дружеская" правда может серьезно испортить их отношения.