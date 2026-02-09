"Боже, о ком это?": Светлана Бондарчук раскрыла, зачем на самом деле написала автобиографию

Известная телеведущая и икона стиля решилась на неожиданный шаг, чтобы раз и навсегда прекратить поток слухов и домыслов вокруг своего имени.

Светлана Бондарчук официально презентовала свою книгу "Наивно это было и даже смешно...", которая уже успела наделать шума в светских кругах. На встрече с читателями в магазине "Москва" звезда появилась в сопровождении мужа Сергея Харченко. Как выяснилось, супруг принимал самое активное участие в создании этого проекта, лично отбирая фотографии и помогая с версткой.

Борьба с вымыслом и легендами

Как сообщает корреспондент "Клео.ру", присутствовавший на встрече со звездой, Светлана призналась, что идея написать книгу пришла к ней внезапно прошлым летом. До этого она много лет отказывалась от заманчивых предложений издательств, так как не чувствовала готовности к полной честности. Однако постоянное внимание прессы и искажение фактов подтолкнули ее к действию.

По словам Бондарчук, ей слишком часто приходится сталкиваться с небылицами о себе в интернете.

"За мной, оказывается, внимательно наблюдают и постоянно что-то додумывают. Порой читаю про себя и думаю: "Боже, о ком это? Кто этот человек? И с какого вообще перепуга обо мне кто-то подобное пишет", — поделилась эмоциями телеведущая.

Она решила зафиксировать реальную историю своей жизни, чтобы ее дети и внуки узнали правду от первоисточника.

Первые критики и правки от мамы

Самым строгим судьей рукописи стала мама Светланы. Она не только прочитала текст одной из первых, но и внесла свои коррективы. Например, мама настояла на удалении эпизода о том, как маленькая Света якобы громко рыдала перед прогулками на морозе. По версии мамы, такого в детстве будущей звезды никогда не было.

Вторым "первым читателем" стал шоумен Павел Воля. Как рассказала Светлана, Павел признался, что нашел в книге ответы на вопросы, которые давно хотел задать, но стеснялся. В итоге он полностью одобрил труд своей подруги и "благословил" его на выход в свет.

Страх перед публикацией

Интересно, что за несколько шагов до финала у автора случился настоящий эмоциональный коллапс. Светлана призналась, что в какой-то момент ею овладела паника и желание никому не показывать написанное. Только благодаря поддержке близкой подруги она смогла перебороть страх и отправить рукопись в печать.

Бондарчук подчеркнула, что в книге нет "желтых" подробностей, на которые могли рассчитывать любители скандалов. Это сборник жизненных историй и наблюдений о том, как принимать ошибки и не бояться перемен. Главный совет от Светланы для всех женщин — никогда не ставить себе возрастных запретов и всегда оставаться верной своей индивидуальности.