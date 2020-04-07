Красавчика Степанова из "Обитаемого острова" сдали в психушку после гей-скандала

После роли в блокбастере Федора Бондарчука "Обитаемый остров" Василия Степанова многие провозгласили секс-символом. По нему сходили с ума и женщины, и мужчины. Последние, включая знаменитых режиссеров, мечтали затащить красавчика в постель, суля помощь в карьере.

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