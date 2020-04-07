Красавчика Степанова из "Обитаемого острова" сдали в психушку после гей-скандала

Мужские ласки вовсе не прельщали Василия Степанова – он любил девушек. Да и не хотел он добиваться высот с помощью секса, будучи уверенным, что справится сам. Однако, как говорила героиня рязановского фильма "Гараж", законным путем идти можно, дойти трудно.
Мерзость актерского мира, грязь и пошлость шокировали молодого артиста. К такому он не был готов. Анжелика Рейн, которая знала Василия Степанова по Щукинскому училищу, рассказала: "Я плачу… Просто лежу сейчас, и у меня текут слезы. Все время думаю о Васе и ненавижу шоу-бизнес, я ведь тоже сбежала от этого всего. Это страшная грязь, лицемерие. Вася не из этого мира. Страшная мясорубка просто перемолола его!"
В свое время много писали, что Степанов оказался в психбольнице. То ли сам туда попал после нервного срыва, то ли кто-то из несостоявшихся любовников упек – бог ведает. Поклонники даже обратились к Бондарчуку с просьбой принять участие в судьбе артиста, но режиссер оказался глух.
Год назад бывший агент
Степанова заявил, что депрессия у того обострилась после домогательств со стороны известного режиссера. Однокурсник 34-летнего артиста, который поддерживает с ним
связь, в интервью "Экспресс-газете" сообщил: "Вася снова
в больнице, а его страница в "Фейсбук" принадлежит мошенникам, которые зарабатывают на его красоте деньги".
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