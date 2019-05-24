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Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру

Василий Степанов. Фото: www.globallookpress.com
После выхода фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров" на Василия Степанова обрушилась популярность, с которой он не справился. А узнав мир кино изнутри, актер вовсе загремел в психушку. 
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О том, что происходит в жизни артиста, ходит много слухов и мифов. Развеять их мы попросили Кирилла Чибисова, букинг-директора агентства "Ру-Концерт", который помогал Василию Степанову с трудоустройством.

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Василий Сергеевич Степанов

Василий Сергеевич Степанов актер

"Несколько лет назад мы начали работать с Василием и видели, какой к нему огромный интерес, – рассказал Чибисов. – Звонили с рекламными предложениями, приглашали стать лицом аптек. Звонили с предложением сняться в клипе в образе героя-любовника. Везде предлагали неплохие деньги – от пяти до 15 тысяч евро за съемочный день. Однако с Василием оказалось очень сложно договориться – у него даже не было мобильного телефона, потому что его банально нечем было оплачивать. Приходилось ездить к нему домой. А жил он с мамой, мягко говоря, в скромных условиях".

"У Василия есть проблема: он эффектно выглядит в кадре, но совершенно не может говорить, поэтому в "Обитаемом острове" переозвучивал другой актер, – продолжил Кирилл. – Недавно его пригласили сняться в фильме о танках, но с половины картины убрали – режиссер понял, что не справится с этим артистом".

"На мой взгляд, Степанов сильно разочарован в мире кино, – сказал Чибисов. – Он окончил техникум физической культуры и спорта, получив специальность преподавателя, работал барменом и даже не представлял, какие нравы царят по ту сторону кадра. Оказалось, там многие вещи решаются через постель, так же получают роли. Если ты гей, у тебя априори больше шансов попасть в проект, переспав с кем-то. Василий так не хотел, поэтому для него было шоком, когда приглашали на квартиры к режиссерам, где происходили гей-оргии. Степанов просто убит этим, потому что мужчины в качестве сексуального объекта ему неинтересны. Как судачат в тусовке, один из самых известных режиссеров в стране лез к нему в трусы и пытался склонить к гомосексуальному контакту. После стресса, думаю, Василия и увезли в психиатрическую клинику, где диагностировали шизофрению".

"На психическое состояние Степанова оказал влияние и неудачный роман с девушкой, из-за которого он очень переживал, – добавил Кирилл. – Случилась глубочайшая депрессия. Мать возила его по гадалкам, ясновидящим, знахаркам, но эффекта не было – приступы возникали все чаще, он находился в тяжелейшей депрессии. Например, мог днями лежать на кровати и апатично смотреть в одну точку. На мой взгляд, у него огромный актерский потенциал, потому что такой типаж – сладких белокурых ангелов – девочки очень любят. При этом на сцене сплошь брутальные мужики с бородами".

"Открою тайну, – разоткровенничался Чибисов. – Никакого падения с балкона, никакого перелома позвоночника, о чем много говорили и писали, у Степанова не было. Это пиар, придуманный его знакомой актрисой с целью заработка. Потом еще и брат Василия взял на себя функции его пресс-секретаря. Рассчитывал, что тот станет источником дохода, но также потерпел неудачу..."

Автор: Иван Губкин24 мая 2019, 11:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Странная жизнь выпавшего из окна Степанова

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