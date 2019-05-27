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Шоу-бизнес

Пустившим грязные слухи о шизофрении Степанова вынесли предупреждение

Василий Степанов. Фото: instagram.com/vasiliystepanov_official
Слухи вокруг госпитализации актера Василия Степанова распространились, как и вся подобная информация, со скоростью света. Некоторые СМИ даже опубликовали диагноз, который, якобы, поставили артисту врачи. Однако жадных на сенсации журналистов предупредили: тайна частной жизни, и особенно все, что касается здоровья, охраняется законом. И распространители подобной информации – тем более, не соответствующей действительности и не подтвержденной официально – могут понести серьезное наказание.
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"Пожалуй, не погрешу против истины, если предположу, что интерес к Василию Степанову как к актеру основан, прежде всего, на его звездной роли в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров", и значительная часть миллионов зрителей шла в кинотеатр именно чтобы посмотреть на голубоглазого светловолосого красавца. Понятно, что пристальный интерес к его персоне сохранялся и потом, но своего нового пика он достиг два года назад, когда вокруг падения Василия из окна начали ходить самые немыслимые слухи, – сказал "Дни.ру" официальный представитель семьи Василия Степанова, юрист и правозащитник Александр Хаминский. – Тогда, будучи уполномоченным семьей делать заявления, подавать обращения и совершать иные действия, направленные на восстановление нарушенных прав актера, я старался давать комментарии, включающие не только правовую, но и общечеловеческую оценку ситуации. Прежде всего, чтобы оградить и самого Василия, и его родных и близких от давления со стороны СМИ и надуманной информации. Однако то, что происходит сейчас, уже, что называется, не лезет ни в какие ворота".

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 Василий Сергеевич Степанов

Василий Сергеевич Степанов актер

"По-видимому, за прошедшие два года что-то в наших мозгах серьезно поменялось, если уже крупные популярные средства массовой информации, не стесняясь, позволяют себе указывать в заголовках диагноз "шизофрения", самовольно закрепляя его за известным человеком, – недоумевает Хаминский. – Обращаю внимание на тот факт, что право СМИ и отдельных журналистов не раскрывать источник своей информации, ссылаясь на него, в данном случае НЕ работает, поскольку речь идет об охраняемой законом тайне".

Да, ст. 13 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (Соблюдение врачебной тайны) указывает на ряд ситуаций, при которых медицинские работники имеют право разгласить врачебную тайну без согласия пациента. Однако госпитализация актера Василия Степанова не подпадает ни под одну из таких норм.

Ответственность медицинского сотрудника, нарушившего клятву Гиппократа и "слившего" диагноз может быть как дисциплинарной (от выговора до приказа об увольнении), так и гражданско-правовой (если в суде будет доказан факт нарушения норм ст. 13.14 КоАП РФ (Разглашение информации с ограниченным доступом) и причинение пациенту морального вреда), и даже уголовной. Согласно ч. 2 ст. 137 УК РФ (Неприкосновенность частной жизни) наказание для медицинского сотрудника, который предал гласности данные о здоровье пациента и/или его диагнозе без его на то согласия, может варьироваться от штрафа в размере 100-300 тыс. руб. до принудительных работ сроком до 4 лет, ареста сроком до 6 месяцев или даже четырехлетнего тюремного заключения.

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Публикация от Asil Sökmen (@asilsokmen71)

"С учетом того, что данная подлежащая охранению законом информация была также растиражирована десятками СМИ, хочу напомнить, что незаконный сбор или распространение в средствах массовой информации сведений о частной жизни лица, которые составляют его личную тайну, реализованные без его согласия, наказывается. Это не игрушки, и выбранная форма подачи информации, направленная на привлечение читательского трафика, может вылиться для авторов и редакторов СМИ в ответственность, предусмотренную ч. 1 ранее упомянутой ст. 137 УК РФ. А будет ли это штраф, обязательные, исправительные либо принудительные работы, арест или же лишение свободы, – решит суд. Но наказание непременно последует. Публичность профессии любого лица не дает никому права нарушать его гражданскую неприкосновенность, гарантированную законом", – предупредил юрист.

Дабы пресечь дальнейшее распространение фейковой информации, Хаминский сообщил,  что уже общался с главврачом Алексеевской больницы (ГБУЗ "ПКБ № 1 ДЗМ", главный врач – Костюк Г.П., д.м.н., профессор – прим. ДНИ.РУ). "В силу закона, но, в первую очередь, в соответствии со своими моральными принципами я не могу раскрывать содержание этого разговора. Однако со всей ответственностью хочу заявить: ни о какой шизофрении в диагнозе Василия Степанова речи не идет", – сказал юрист.

Хаминский подчеркнул: недопустимо навешивать на человека ярлыки – тем более сегодня, когда вся подобная информация сохраняется в сети Интернет и может надолго – если не навсегда – исключить возможность возвращения Василия Степанова в профессию. Юрист призвал представителей медиа соблюдать законе – и оставаться людьми. 

Автор: Андрей Евлампиев27 мая 2019, 20:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Странная жизнь выпавшего из окна Степанова

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Моя благодарность тем, кто показал мне этот чудо-сайт ︁O︁N︁T︁W︁I︁G︁G︁S︁Y︁.︁COM/J4SLM7D Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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