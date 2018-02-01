Выпавшего из окна Степанова настигло новое несчастье

Василий Степанов вернулся в кино. Однако есть опасность, что картина, в которой играет артист, может не увидеть свет.

Режиссер Наталья Веревкина предложила Василию Степанову роль в фильме "Кто следующий, мечтатели?" Картина рассказывает о талантливом танцовщике, жизнь которого кардинально изменилась после страшной аварии. Степанов исполняет второстепенную роль.

"На репетиции и съемки Василий приезжал исключительно в боевом настроении. Вел себя как настоящий отличник: роль выучена назубок, настроение хорошее, желание работать неутомимое. Трудностей, на мой взгляд, Василий на съемочной площадке не испытывал. Знаете, у нас вообще была очень семейная атмосфера: весь актерский состав друг друга поддерживал, все отлично сыгрались, если можно так сказать", – похвалила актера Веревкина.

Фильм практически готов. Нужно доснять главную сцену – танцевальный конкурс. И вот тут есть проблема. Не хватает денег. Речь идет о сумме 150 тысяч рублей. Был брошен клич о помощи в интернете, но пока сумели собрать чуть более 30 тысяч рублей.

Публикация от Василий Степанов (@vasiliystepanov_official) Окт 20, 2016 at 5:01 PDT

Кстати, в фильме снялся и брат Василия Степанова Максим, который занимается делами именитого родственника. "Слава Богу, что сейчас с Васей все нормально. Помимо того, что мы с ним братья в жизни, еще оказались друзьями-партнерами по сценарию – играем двух предпринимателей. Так как брат все-таки имеет актерское образование и опытнее меня, он, конечно, мне подсказывал, как лучше вести себя в кадре. Сейчас он занимается саморазвитием, читает книги, пытается восстановиться после всех перипетий. Иногда ездит к дедушке в деревню, помогает ему. Васе нужно время, чтобы все обдумать", – цитирует Максима Степанова "Собеседник".

Напомним, в апреле 2017 года Василий Степанов выпал из окна. Артист был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. По словам очевидцев, Василия никто не толкал – он упал сам.