Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию

Василий Степанов родился 14 января 1986 года в Москве. Бог – великий сценарист человеческих судеб. Но иногда он бывает необъяснимо жесток по отношению к своим подопечным: сначала возносит на вершину, а потом низвергает в пропасть.



Парень красивый, зовут его Василий. Гороскоп артиста вызывает печаль. Марс в Скорпионе в разрушительном градусе в конфликтном аспекте (квадрат) с Юпитером. Своими личными действиями, но под воздействием внешних факторов человек сам себя выбрасывает за борт социальной жизни.

Солнце и Венера в тригоне с Черной Луной. Венера в аспекте сожжения. Внешняя красота приносит только проблемы. Но особенно напрягает Луна в разрушительном аспекте с Сатурном. Квадратурные отношения между космическими оппозиционерами – Луной и Сатурном носят название "печать Сатаны".

Именно такая печать поставлена Космосом на гороскоп Василия. Печально, но факт. Источники этих проблем уходя конями в род. К сожалению, противостоять таким показателям практически невозможно. Отсюда у парня недостаток жизненных сил, меланхолия, неадекватные действия. Кармическая память постоянно сыплет соль на раны и не дает жить просто и счастливо.

Не хватает веры в себя. Без помощи специалистов в области психиатрии, к сожалению, здесь вряд ли можно обойтись. Создается впечатление, что человек дезориентирован в социуме, что подтверждает и расположение всех планет гороскопа в секторе 120 градусов, согласно Фигурам Джонса – это классическая "Связка".

Большая половина гороскопа пустует – беспомощный человек, как будто оторван от жизни. Для него очень важным фактором является окружение и среда проживания. Очень болезненно переносит несовершенство мира. Человеку с таким показателем трудно жить без психологической поддержки и опеки.



Благодаря своей яркой внешности Василий Степанов в один день 2009 года проснулся мега популярной звездой на вершине кино-Олимпа после выхода фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров". Но тяжесть "медных труб" оказалась не по силам молодому человеку.

Внезапно обрушившаяся слава, а затем последующее забвение больно ударили по голубоглазому красавцу. Изнанка кинобизнеса настолько травмировала его, что он пытался свести счеты с жизнью, и ему потребовалось серьезное психиатрическое лечение.

В 2021 году Василию Степанову исполнится 35 лет. Предстоящий год пройдет под давлением дирекционного Сатурна на планету Меркурию. Добровольное (или нет?) затворничество предстоит Василию. Через два года ситуация может значительно улучшится – натальный Юпитер примет соединение дирекционного Меркурия. Может быть, Василию Степанову удастся вытащить еще один выигрышный билет у судьбы?! Хочется надеяться, что Бог уже сел, переписывать сценарий его жизни.

P.S. Автор не рассчитывает на мнение в последней инстанции, но с Космосом "согласовано".