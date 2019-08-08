"Работы нет, девушки тоже": как живет Степанов из "Обитаемого острова"

Василий Степанов в одно мгновение стал звездой после выхода фильма "Обитаемый остров". Однако больше заметных ролей у него не оказалось: слава самым негативным образом сказалась на нем.

После выхода фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров" на Василия Степанова обрушилась популярность, с которой он не справился. А узнав мир кино изнутри, актер якобы и вовсе сошел с ума. Не способствовали улучшению его состояния и неудачи в личной жизни.

В конце мая в СМИ появилась новость о том, что Василий Степанов проходил лечение в одной из психиатрических больниц. Его брат Максим опроверг эту информацию. "Василий находился в Москве, в родительской квартире, выходил на прогулку, ездил на отдых, но от шизофрении в тот момент точно не лечился! Наши знакомые тоже были удивлены: читали одно, а видели другое", – рассказал брат Василия Степанова.

Максим рассказал о том, как сейчас живет звезда фильма "Обитаемый остров". "Да, он живет с отцом и матерью. Работы у него нет, да и девушки тоже. Больше ничего не скажу, это сугубо личное", – цитирует Максима Starhit.

Ранее букинг-директора агентства "Ру-Концерт" Кирилл Чибисов утверждал, что психическое состояние Василия Степанова оставляет желать лучшего. Это случилось после того, как он столкнулся с изнанкой кино.

"Оказалось, там многие вещи решаются через постель, так же получают роли. Если ты гей, у тебя априори больше шансов попасть в проект, переспав с кем-то. Василий так не хотел, поэтому для него было шоком, когда приглашали на квартиры к режиссерам, где происходили гей-оргии. Степанов просто убит этим, потому что мужчины в качестве сексуального объекта ему неинтересны. Как судачат в тусовке, один из самых известных режиссеров в стране лез к нему в трусы и пытался склонить к гомосексуальному контакту. После стресса, думаю, Василия и увезли в психиатрическую клинику, где диагностировали шизофрению", – рассказал о Василии Степанове Чибисов.