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Известная певица довела невменяемого Василия Степанова

Василий Степанов. Кадр из фильма "Обитаемый остров" (2009)
Бывший продюсер Василия Степанова Сергей Рублев рассказал о том, как его подопечный категорически отказался сниматься в ролике на песню известной певицы Кати Лель. По словам Рублева, Степанов кричал на всю квартиру, что он не для того получал образование, чтобы сидеть в клипе.
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Сергей Рублев отметил, что у Василия Степанова было много рабочих предложений, однако тот от всех отказывался. Продюсер уверен, что актеру требуется помощь специалистов. Однако когда заговорил об этом с матерью артиста, получил жесткий отпор. "Я его маме сказал: "Васе необходимо лечение! Надо с помощью психологов выводить его из этого состояния, давайте я помогу!" За эти слова я тут же был проклят мамой Степанова. Мне было сказано, что я хочу закрыть ее мальчику все двери в кино", – сообщил Рублев.

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 Василий Сергеевич Степанов

Василий Сергеевич Степанов актер

Продюсер привел в пример конкретную ситуацию, когда Василия Степанова утвердили на роль в клипе певицы Кати Лель. "Мы договорились с продюсером, с режиссером. Я позвонил Васе, говорю: "Не будет никаких постельных сцен, ты просто сидишь в кадре или ходишь, как ходячая красота". А потом он перестал брать трубку. К вечеру объявился, написал, что сниматься не хочет", – поведал продюсер.

Рублев "ужаснулся" от перспективы выплачивать неустойку и поехал к Степанову домой уговаривать сниматься. "Привез аванс, 50 тысяч рублей, чтобы он пришел на съемки. Когда при отце Василия об этом зашел разговор, тот начал кричать на сына: "Почему ты не можешь посидеть в этом клипе, если ты актер? У нас хотя бы будет дома еда! В чем проблема?" Вася начал прятаться по углам, бегать из стороны в сторону", – рассказал Рублев.

А дальше у Степанова случился срыв. "Он потом закричал на всю квартиру: "Я не для этого оканчивал театральное училище, чтобы сидеть в клипах!" – передал слова актера его бывший продюсер.

Рублев отметил, что Степанову поступали различные предложения, а не только участие в клипах. Но ничто не трогало Василия. "Моя работа стала заключаться в том, чтобы придумывать, как красиво выйти из положения. Чтобы не подумали, что он невменяемый. Ему, конечно, нужно пообщаться с психологами. Но мама почему-то не хочет его лечить. Ходит по ток-шоу, зарабатывает на рассказах про сына", – цитирует Сергея Рублева сайт "Комсомольская правда".

Автор: Наталья Аряева19 октября 2017, 12:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова

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