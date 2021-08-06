Спустя три года красавчик Степанов из "Обитаемого острова" так и не нашелся

Василий Степанов не появляется на людях уже несколько лет. Поклонники бьют тревогу.

Голубые как небо глаза, вьющиеся кудри и мужественные скулы. по Василию Степанову сходили с ума все девушки. Но после фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров", который вышел на экраны в 2009 году, красавчик Степанов словно канул в лету.

Роль Максима Каммерера для Василия Степанова стала одной из дебютных и сразу покорила сердца миллионов. Актеру пророчили большое будущее в кинематографе, но он больше не снимается.

Обрушившаяся на Степанова слава оказалась слишком невыносимой нагрузкой, а подноготная российского шоу-бизнеса и вовсе шокировала молодого актера.

В Сети начали появляться слухи о том, что Василий Степанов стал затворником. Однажды он попытался начать жизнь с нуля и вышел из тени. Сменил имидж и зарегистрировался в соцсетях под другим именем. Но и этот аккаунт он бросил. Весной 2019 года заговорили о том, что актер лечится в психиатрической клинике.

Но как известно, слава проходящая, а забвение вечно. И поклонники заинтересовались, куда же пропал красавчик Степанов. Последняя его публикация была сделана 19 января 2018 годом. С момента его исчезновения прошло целых три года.



В октябре 2020 года брат Василия Максим Степанов поведал, что актер так и не смог прийти в себя. Он не работает, не женился и завел детей. Якобы ему поставили диагноз шизофрения, дали третью группу инвалидности, и выплачивают пенсию.