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Шоу-бизнес
Страшный диагноз: Василий Степанов из

Страшный диагноз: Василий Степанов из "Обитаемого острова" стал инвалидом

Василий Степанов. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
После выхода на экраны блокбастера Федора Бондарчука "Обитаемый остров" актер Василий Степанов вмиг обрел известность. Однако затем артист пропал со всех радаров. О том, что происходит в жизни актера, рассказал его брат.
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Максим Степанов, родственник актера Василия Степанова, появился в студии шоу "Звезды сошлись". Он рассказал, что его брат нигде не работает, семью не завел и детей у него тоже нет. А все дело в том, что не так давно медики поставили ему неутешительный диагноз – шизофрения.

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 Василий Сергеевич Степанов

Василий Сергеевич Степанов актер

По словам брата, у Василия Степанова третья группа инвалидности, он даже получает пенсию. Впрочем, несмотря на такой страшный диагноз, актер чувствует себя хорошо. Он даже ухаживает за больным дедушкой.

На шоу, общаясь с ведущей и прочими гостями в студии, Максим рассказал, что проблемы со здоровьем начались у его именитого брата вскоре после съемок в "Обитаемом острове". Он предположил, что причина может заключаться именно в актерской профессии, нагрузки которой могут выдержать далеко не все.

Отметим, что еще весной прошлого года появилась информация, что Василий Степанов проходил лечение в психиатрической больнице. Более того, сообщалось, будто бы артист лежал там не единожды. Якобы актера госпитализировали туда после того, как он предпринял попытку самоубийства.

Ходят слухи, что состояние Василия Степанова ухудшилось, когда он узнал всю изнанку кинематографа. Так, букинг-директор агентства "Ру-Концерт" Кирилл Чибисов и вовсе рассказал чудовищную историю, будто артиста склонял к гомосексуальному контакту некий известный режиссер. Это случилось, когда Василий Степанов стал знаменит после выхода на экраны "Обитаемого острова".

Однако актер категорически отказался от такого предложения. А также и от других заявок, оставленных ему заинтересованными в нем людьми из кинотусовки.

Автор: 26 октября 2020, 08:45 Источник: "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Странная жизнь выпавшего из окна Степанова

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