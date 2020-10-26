Страшный диагноз: Василий Степанов из "Обитаемого острова" стал инвалидом

После выхода на экраны блокбастера Федора Бондарчука "Обитаемый остров" актер Василий Степанов вмиг обрел известность. Однако затем артист пропал со всех радаров. О том, что происходит в жизни актера, рассказал его брат.

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