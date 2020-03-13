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Кирилл Валерьевич Кяро

Кирилл Валерьевич Кяро актер

  • Дата рождения: 24 февраля 1975
  • Место рождения: город Таллинн, Эстония
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Рост: 193
  • Жена/Муж: Анастасия Медведева (развод)
  • Дети: Мира

Биография, Кирилл Кяро

Кирилл Кяро – актер эстонского происхождения, активно снимающийся в театрах и кино. Он предпочитает многосерийные фильмы, которые и сделали его знаменитым. В 2007 году он завоевал любовь зрителей, снявшись в сериале «Ликвидация». Затем на какое-то время о нем забыли, он участвовал в самых разных проектах, но каких-то значительных ролей не доставалось. Все изменилось в 2013 году, когда на экраны вышел кинопроект «Нюхач», получивший большое количество положительных отзывов. Затем последовали продолжения, и на текущий момент выпущено уже 4 сезона.

Семья

Мама и папа Кирилла не имеют отношения к актерскому искусству. Отец часто отсутствовал дома ввиду профессии: мужчина был капитаном дальнего плавания, а мать трудилась воспитателем в детсаду, попутно воспитывая ребенка. Несмотря на то, что артист только на четверть имеет эстонские корни (по папиной линии), он причисляет себя именно к прибалтийцам. В интервью неоднократно отмечал, что его национальность – эстонец.

Детство и юность

Параллельно учебе в школе Кяро активно интересовался искусством. Он пел в хоре, а также учился в студии при Русском драматическом театре. Актер однажды признался, что поступил туда с меркантильной задачей – планировал улучшить коммуникабельность и речь, чтобы в дальнейшем зарабатывать хорошие деньги. Еще в подростковом возрасте у него сформировались навыки талантливого артиста, что пророчило получение ролей в фильмах и сериалах. Так и произошло.

В 1993 году после окончания школы поступил в театральное училище имени Щукина. Его руководителем была Марина Пантелеева. Следующей «остановкой» талантливого парня стал Московский драматический театр, где он оттачивал мастерство под чутким руководством Армена Джигарханяна.

Карьера, Кирилл Кяро

После исполнения дебютных ролей в драматическом театре Кирилл решил изменить жизнь. Несмотря на недовольство жены, он вернулся в родной эстонский город, где прошло все детство. На протяжении 6 лет он работал в Русском театре, который впоследствии закрылся на масштабный ремонт. Тогда было принято решение отправиться обратно в Москву. Поначалу в российской столице артист играл театральные роли в «Пратике», но затем поступили предложения сниматься фильмах и сериалах.

Первый успех

Появление в популярных проектах «Убойная сила» и «Сыщики» не принесли известности – персонажи были эпизодическими. Но затем Кяро пригласили на съемки сериала «Ликвидация», который принес ему успех и зрительскую любовь. Ему удалось блестяще сыграть Славу, племянника Штехеля. Некоторое время не баловал поклонников появлением в известных фильмах. Но затем создатели сериала «Маргоша» пригласили попробовать свои силы в новом кинопроекте – актер сыграл роль популярнейшего фотографа.

Новый успех

Кяро практически игнорировал полнометражные фильмы за некоторым исключением. В 2013 году появился очередной популярный сериал с его участием – «Нюхач». В кино, снятом украинскими режиссерами, он сыграл детектива-консультанта, эксперта СБР. Затем последовали съемки во 2,3 и 4 сезонах – настолько многосерийный фильм полюбился телезрителям.

Личная жизнь, Кирилл Кяро

Первая жена – актриса Анастасия Медведева. Однако брак получился неудачным – через полгода после свадьбы супруги расстались. Инициатором развода стала девушка, которая не могла смириться, что Кирилл решил покинуть Россию, вернувшись в Эстонию. Впоследствии актриса расскажет, что долгое время после расставания по-прежнему любила экс-мужа.

Во время работы в Русском театре произошло знаменательное знакомство с Юлией Дузь. Вскоре возникли романтические отношения, и пара переехала в российскую столицу. Юля поддерживала любимого человека, помогала готовиться к ролям. В 2018 году у влюбленной пары родилась дочка Кира. О счастливом событии актер сообщил в профиле Инстаграм только в начале 2019 года.

Интересные факты

  • Кирилл принимал участие в рекламных роликах, в том числе у оператора сотовой связи «Мегафон».
  • За роль в «Нюхаче» был номинирован российской Ассоциацией продюсеров кино и телевидения как лучший актер телевизионного сериала/фильма.
  • Сыграл в известных театральных постановках: «Собиратель пуль», «Красная чашка», «Искусство»

Роли, Кирилл Кяро

Кяро соглашается принимать участие в различных кинопроектах. Его роли самые разные, что говорит о многогранности. Известно, что он предпочитает сниматься в сериалах, а не полнометражных фильмах.

Избранная фильмография:

2007 – «Ликвидация» (Слава)

2008 – «Застава Жилина» (Геннадий Ершов)

2009-2010 – «Маргоша» (фотограф Александр)

2011 – «Борис Годунов» (Дмитрий Курбский)

2013 – «Нюхач» (Детектив-консультант)

2019 – «Эпидемия» (Сергей)

Актер сегодня

В 2019 году Кирилл Кяро появился в постапокалиптическом сериале «Эпидемия». Сыграл роль Сергея, который вместе с группой уцелевших людей ищет спасение в условиях пандемии. В 2020 году на экраны должен выйти многосерийный фильм «Дневник новой Русской». Известному артисту предстоит сыграть загадочного красавца Андрея, который внезапно появляется в жизни главной героини.

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