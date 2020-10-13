Кирилл Кяро – актер эстонского происхождения, активно снимающийся в театрах и кино. Он предпочитает многосерийные фильмы, которые и сделали его знаменитым. В 2007 году он завоевал любовь зрителей, снявшись в сериале «Ликвидация». Затем на какое-то время о нем забыли, он участвовал в самых разных проектах, но каких-то значительных ролей не доставалось. Все изменилось в 2013 году, когда на экраны вышел кинопроект «Нюхач», получивший большое количество положительных отзывов. Затем последовали продолжения, и на текущий момент выпущено уже 4 сезона.
Мама и папа Кирилла не имеют отношения к актерскому искусству. Отец часто отсутствовал дома ввиду профессии: мужчина был капитаном дальнего плавания, а мать трудилась воспитателем в детсаду, попутно воспитывая ребенка. Несмотря на то, что артист только на четверть имеет эстонские корни (по папиной линии), он причисляет себя именно к прибалтийцам. В интервью неоднократно отмечал, что его национальность – эстонец.
Параллельно учебе в школе Кяро активно интересовался искусством. Он пел в хоре, а также учился в студии при Русском драматическом театре. Актер однажды признался, что поступил туда с меркантильной задачей – планировал улучшить коммуникабельность и речь, чтобы в дальнейшем зарабатывать хорошие деньги. Еще в подростковом возрасте у него сформировались навыки талантливого артиста, что пророчило получение ролей в фильмах и сериалах. Так и произошло.
В 1993 году после окончания школы поступил в театральное училище имени Щукина. Его руководителем была Марина Пантелеева. Следующей «остановкой» талантливого парня стал Московский драматический театр, где он оттачивал мастерство под чутким руководством Армена Джигарханяна.
После исполнения дебютных ролей в драматическом театре Кирилл решил изменить жизнь. Несмотря на недовольство жены, он вернулся в родной эстонский город, где прошло все детство. На протяжении 6 лет он работал в Русском театре, который впоследствии закрылся на масштабный ремонт. Тогда было принято решение отправиться обратно в Москву. Поначалу в российской столице артист играл театральные роли в «Пратике», но затем поступили предложения сниматься фильмах и сериалах.
Появление в популярных проектах «Убойная сила» и «Сыщики» не принесли известности – персонажи были эпизодическими. Но затем Кяро пригласили на съемки сериала «Ликвидация», который принес ему успех и зрительскую любовь. Ему удалось блестяще сыграть Славу, племянника Штехеля. Некоторое время не баловал поклонников появлением в известных фильмах. Но затем создатели сериала «Маргоша» пригласили попробовать свои силы в новом кинопроекте – актер сыграл роль популярнейшего фотографа.
Кяро практически игнорировал полнометражные фильмы за некоторым исключением. В 2013 году появился очередной популярный сериал с его участием – «Нюхач». В кино, снятом украинскими режиссерами, он сыграл детектива-консультанта, эксперта СБР. Затем последовали съемки во 2,3 и 4 сезонах – настолько многосерийный фильм полюбился телезрителям.
Первая жена – актриса Анастасия Медведева. Однако брак получился неудачным – через полгода после свадьбы супруги расстались. Инициатором развода стала девушка, которая не могла смириться, что Кирилл решил покинуть Россию, вернувшись в Эстонию. Впоследствии актриса расскажет, что долгое время после расставания по-прежнему любила экс-мужа.
Во время работы в Русском театре произошло знаменательное знакомство с Юлией Дузь. Вскоре возникли романтические отношения, и пара переехала в российскую столицу. Юля поддерживала любимого человека, помогала готовиться к ролям. В 2018 году у влюбленной пары родилась дочка Кира. О счастливом событии актер сообщил в профиле Инстаграм только в начале 2019 года.
Кяро соглашается принимать участие в различных кинопроектах. Его роли самые разные, что говорит о многогранности. Известно, что он предпочитает сниматься в сериалах, а не полнометражных фильмах.
Избранная фильмография:
2007 – «Ликвидация» (Слава)
2008 – «Застава Жилина» (Геннадий Ершов)
2009-2010 – «Маргоша» (фотограф Александр)
2011 – «Борис Годунов» (Дмитрий Курбский)
2013 – «Нюхач» (Детектив-консультант)
2019 – «Эпидемия» (Сергей)
В 2019 году Кирилл Кяро появился в постапокалиптическом сериале «Эпидемия». Сыграл роль Сергея, который вместе с группой уцелевших людей ищет спасение в условиях пандемии. В 2020 году на экраны должен выйти многосерийный фильм «Дневник новой Русской». Известному артисту предстоит сыграть загадочного красавца Андрея, который внезапно появляется в жизни главной героини.