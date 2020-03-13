"Паника сметает и сносит все человеческое": Кяро о коронавирусе и съемках "Эпидемии"

Актер появился на фестивале "Утро Родины" на Сахалине. Кирилл Кяро рассказал о работе над сериалом "Эпидемия", который вышел на экраны в 2018 году. Оказалось, что в 2020-м киноделы планируют снимать продолжение теленовеллы.
Кирилл уверил присутствующих, что многие трюки и технические элементы на площадке "Эпидемии" артисты выполняли без помощи каскадеров. Делать все приходилось быстро, график был очень плотным. Бригада киношников работала на износ, к концу съемок все были вымотаны.
Говоря о главных героях теленовеллы, Кяро отметил: у них в какой-то момент сдали нервы, они поддались панике, что, естественно, было ошибкой. В реальной жизни, особенно после вестей о пандемии коронавируса, необходимо сохранять трезвость мышления и действовать хладнокровно.
"Лучше не паниковать. Паника сметает и сносит все человеческое. Человек может очень быстро потерять в этот момент все человеческое", – подчеркнул артист. Кирилл добавил, что поступки его героя трудно оправдать, ведь люди слабы в своих страстях. Между тем он как актер старался понять персонажа и его мотивы, сообщает Teleprogramma.pro.
Напомним, что Кирилл Кяро в сериале "Эпидемия" сыграл Сергея, который вместе с близкими спасается от неизвестного вируса, поразившего практически всю планету. Герой везет родных в Карелию – на необитаемом острове он хочет переждать пандемию. По пути им предстоит столкнуться с опасностью.
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