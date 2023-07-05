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Среда 5 июля

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Михалков жестко осадил коллегу по цеху: Никогда не будет у меня сниматься

Михалков жестко осадил коллегу по цеху: Никогда не будет у меня сниматься
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Российский режиссер Никита Михалков вступил в полемику с кинозвездой.

О времена, о нравы! Скандалы в российском шоу-бизнесе похожи на стычки диких зверей. А все потому что гордыня, чванливость и звездная болезнь к хорошему не приводят. Пока простые смертные мечтают жить в мире и согласии, Никита Михалков и его коллега по цеху жалят друг друга колкостями практически на пустом месте.

А все началось с того, что актер российских сериалов (среди которых "Нюхач", "Эпидемия", — Прим. ред.) Кирилл Кяро высказался о позднем творчестве режиссера. В интервью артист заявил, что Никита Михалков для него неподходящий партнер в плане работы, так как они слишком разные люди.

77-летний кинодеятель публично ответил на это заявление, причем в отнюдь не дружелюбной манере. Никита Михалков жестко осадил Кирилла Кяро без всяких церемоний.

"С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься", — начал свою речь режиссер. Затем он добавил, что узнал о существовании Кяро из той же заметки, пишет ОСН.

Мнения россиян, наблюдавших за полемикой, разделились. Одни решили, что Никита Михалков отреагировал с юмором, другие же сочли ответ обидным и циничным. Возможно, чтобы быть лояльнее к окружающим, людям нужно вовремя обращаться к психологу. О тревожных признаках в поведении сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

5 июля 2023, 16:33
Никита Михалков. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михалков против всех: кого из звезд невзлюбил режиссер

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com

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