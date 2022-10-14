"Мы парень с девушкой": стало известно имя новой дамы Прилучного

Не успел Павел Прилучный жениться, как в жизни харизматичной звезды сериала "Мажор" произошли перемены. Напомним, что в августе 2022 года актер связал себя узами брака с другой молодой актрисой армянского происхождения Зепюр Брутян.
Как только интерес к свадебным подробностям поутих, в центре внимания оказалась карьера актера. Выяснилось, что в спектакле "Косметика врага" появится новая актриса. Ранее в актерском составе числилась Мирослава Карпович, а в сентябре ее фотография исчезла с афиш.
Теперь стало известно имя новой дамы Павла Прилучного — партнерши по спектаклю. Ею станет актриса Екатерина Иванова, которую зрители могли видеть в пятом сезоне сериала "Склифосовский".
Поклонники подозревают, что причиной перемен звездного состава стал конец романтических отношений Павла Прилучного с Мирославой Карпович. Сплетни не утихают даже после официального заявления актера.
"Мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить", — комментирует отношения с Мирославой Павел Прилучный.
Сама девушка за все время ни разу не ответила на вопросы про связь с Прилучным. Возможно, актеры действительно были просто друзьями, нашедшими общий язык в непростое время.