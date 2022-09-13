Женившийся на молоденькой Прилучный снова один: новую пару уже подыскивают

В новом театральном сезоне снова будет показать спектакль "Косметика врага". Актер Павел Прилучный сыграет главную роль с новой партнершей.

В октябре стартует новый сезон показа спектакля "Косметика врага". Ранее главные роли в нем исполняли Павел Прилучный и Мирослава Карпович. После совместной работы поползли слухи о возможном романе между партнерами по сцене. Долгое время никто из артистов не комментировал отношения, даже после публичного развода Павла Прилучного.

Режиссер спектакля "Косметика врага" Александр Баршак рассказал о возможных изменениях в постановке этой осенью. По его словам, планируется организация второго состава. Роль Прилучного сохранится за актером, а вот за Карпович нет. Актер сейчас снова один — новую пару на женскую роль только подыскивают. Баршак уточнил, что Мирослава Карпович и раньше играла с заменами. Однако журналисты не смогли найти такой постановки.

Режиссер не уточнил причину, по которой организация второго состава происходит именно сейчас. Напомним, что Павел спустя год впервые прокомментировал отношения с Мирославой. Женившийся на другой молоденькой актрисе мужчина признался, что Карпович поддерживала его и помогала пережить развод. В то же время, говоря о формате отношений, Павел Прилучный ни разу не использовал определение "романтические".