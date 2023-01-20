"У Мирославы болезнь": чем заразилась закрутившая роман с женатым Карпович

Слухи о предполагаемом романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного не утихают даже после свадьбы актера. Публика пристально следит за 36-летней брюнеткой. Так, поклонники все пытаются разгадать, какие все-таки отношения связывали "Папину дочку" и "Мажора" и что сейчас происходит в личной жизни Мирославы.
А вот шоумен Рустам Солнцев не разделяет детективные настроения подписчиков Мирославы Карпович. По мнению экс-участника "Дома-2", девушка очень странно себя позиционирует в социальных сетях. Солнцев не понимает стремления многих женщин показать себя "занятыми". Рустам буквально считает желание показать наличие мужчины — болезнью, от которой страдает огромное количество женщин.
"Я занята и так всем нужна, буквально нарасхват! И вот у Мирославы та же самая болезнь…", — досадно подмечает шоумен.
Мужчина призывает Мирославу Карпович забыть о неудачной истории любви и перестать интриговать публику намеками о новом кавалере. По его мнению, лучший способ отомстить бывшему — сниматься, работать и меньше думать о мужиках.
"Нужны хорошие фильмы", — советует Мирославе Карпович Рустам Солнцев.