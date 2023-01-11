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"Дочка": Скрытная Карпович предъявила ребенка после расставания с Прилучным

В жизни Мирославы Карпович произошли изменения.
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Примерно два года имя "папиной дочки" постоянно появлялось в СМИ. Мирославу Карпович подозревали в романе с Павлом Прилучным, ведь публика то и дело ловила их вместе: то где-то в Москве, то в путешествиях.

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 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Актер в итоге женился, но на другой, так что, если артисты все-таки встречались, то они разошлись. К слову, расставание произошло и в рабочем плане: в спектакле "Косметика врага" звезде "Папиных дочек" нашли замену, и Павел Прилучный стал выступать с другой актрисой.

Как все было на самом деле, публика вряд ли узнает, учитывая скрытность Мирославы Карпович, которая, как оказалось, уже обзавелась возлюбленным, но тщательно прячет его от публики. Даже после всей шумихи вокруг себя звезда счастлива: строит отношения и, конечно, наслаждается работой.

В новогодние праздники Мирослава Карпович появилась на сцене в образе Красной Шапочки и привела в восторг множество детей. Как оказалось, она отлично ладит с подрастающим поколением, а это качество время от времени играет на руку ее друзьям. В одном из последних интервью она предъявила ребенка, которому помогла начать есть кашу, что звездной родительнице Светлане Пермяковой сделать не удавалось.

"Света жаловалась, что ее дочка совсем не ест кашу, и просила, чтобы Аленка, которую она очень любит, рассказала ей, какую кашу полезно есть по утрам", – рассказала Мирослава Карпович.

Мирослава Карпович. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2023, 10:40 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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