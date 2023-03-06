"Самый лучший": признавшаяся в любви Карпович впервые показала лицо нового любимого

Карпович нашла свое счастье.

После болезненного расставания с Павлом Прилучным актриса Мирослава Карпович на какое-то время ушла в тень. Несмотря на то, что их отношения не были официальными, и пара не афишировала их, поклонники были уверены, что Карпович по ушли влюблена в Прилучного и очень тяжело переживает расставание с ним. Сама же актриса уверяла, что их связывает только дружба.

В последнее время Мирослава Карпович выглядела исхудавшей и вызывала опасения у фанатов. Ее личная жизнь оказалась под вопросом, а сердце оказалось разбитым. Наконец появилась хоть какая-то надежда на то, что бывшая Прилучного не пропадет.

На днях Мирослава Карпович публично призналась в любви своему коллеге. Она написала в соцсетях, что "любит до треска" своего партнера по спектаклю "Номер 13" Сергея Ефремова. Актер и актриса уже отпраздновали вместе день рождения. Ефремов встретил этот день на сцене, а после спектакля Карпович принесла ему торт со свечками и трогательно поздравила.

"Спасибо твоим родителям, что подарили нам тебя! Такого самого лучшего!" – написала Мирослава Карпович.

Поклонники немедленно решили, что теперь Карпович и Ефремов вместе. Однако пока на этот счет нет никаких комментариев. Впрочем, недавно актриса призналась, что снова счастлива с неким мужчиной, личность которого раскрывать не стала. Она заявила, что он по-настоящему ее ценит и даже уже познакомил ее со своими родителями.







