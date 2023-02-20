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Понедельник 20 февраля

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"Пытается стать похожей": перекроившая себя Карпович стала клоном жены Прилучного

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Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович полностью изменилась.

Многие девушки сразу после расставания пулей несутся в парикмахерскую, чтобы сменить имидж. Некоторые, при этом, будто бы вдохновляются фотографией новой пассии своего бывшего. Именно так поступила, по мнению некоторых, и Мирослава Карпович.

Экс-звезда "Папиных дочек" решила обновить свой имидж. Вдохновением для Мирославы Карпович, уверены многие, послужили фотографии Зепюр Брутян с ее густыми кудрями. Поэтому не удивительно, что при просмотре самой свежей фотографии создалось впечатление, что со странички Миры к пользователям Сети обратилась Зиппи, как кличет Павел свою зазнобу.

К слову, под фотографией с благодарностью отмечена была клиника красоты, а также косметолог. Так что не только лишь к одному парикмахеру, подумали некоторые, могла заглянуть перекроившая себя Карпович которая, по мнению пользователей Сети, стала клоном жены Прилучного.

А ведь именно на Зепюр Брутян женился Павел Прилучный вскоре после того, как "дружеское общение" с Мирославой Карпович исчерпало себя. Да еще и так совпало, что новую прическу звезда "Папиных дочек" сделала аккурат после объявления жены Прилучного о своей беременности.

"Все пытается стать на кого-нибудь похожей. А зачем иметь копию, если есть оригинал?", – прокомментировали в Сети образ Мирославы Карпович, ставшей известной благодаря сериалу "Папины дочки".


20 февраля 2023, 18:40
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как изменились юные звезды "Ворониных", "Папиных дочек" и других российских сериалов

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