"Пытается стать похожей": перекроившая себя Карпович стала клоном жены Прилучного

Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович полностью изменилась.



Многие девушки сразу после расставания пулей несутся в парикмахерскую, чтобы сменить имидж. Некоторые, при этом, будто бы вдохновляются фотографией новой пассии своего бывшего. Именно так поступила, по мнению некоторых, и Мирослава Карпович.

Экс-звезда "Папиных дочек" решила обновить свой имидж. Вдохновением для Мирославы Карпович, уверены многие, послужили фотографии Зепюр Брутян с ее густыми кудрями. Поэтому не удивительно, что при просмотре самой свежей фотографии создалось впечатление, что со странички Миры к пользователям Сети обратилась Зиппи, как кличет Павел свою зазнобу.

К слову, под фотографией с благодарностью отмечена была клиника красоты, а также косметолог. Так что не только лишь к одному парикмахеру, подумали некоторые, могла заглянуть перекроившая себя Карпович которая, по мнению пользователей Сети, стала клоном жены Прилучного.



А ведь именно на Зепюр Брутян женился Павел Прилучный вскоре после того, как "дружеское общение" с Мирославой Карпович исчерпало себя. Да еще и так совпало, что новую прическу звезда "Папиных дочек" сделала аккурат после объявления жены Прилучного о своей беременности.



"Все пытается стать на кого-нибудь похожей. А зачем иметь копию, если есть оригинал?", – прокомментировали в Сети образ Мирославы Карпович, ставшей известной благодаря сериалу "Папины дочки".



