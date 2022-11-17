"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского

"Сегодня у нас идут суды и за "Ералаш", и за наследство, – вздыхает Анна. – И пока этим искам и тяжбам не видно ни конца, ни края. По этой же причине до сих пор невозможно вступить в наследство".
Пресса много писала, что первая жена Грачевского, с которой он прожил в браке почте 35 лет, вырастив сына и дочь, тоже хочет что-то получить по суду. "В этой истории много желающих "отжать" что-то, – уверяет Анна Грачевская. – Сейчас в этом разбираются юристы и адвокаты".
При этом, по словам Анны, с детьми Грачевского от первого брака она хотя и знакома, но не общается сегодня. К тому же она сама намного их младше и общих интересов нет.
Анна уверяет, что, потеряв алименты от мужа, который умер, она не положила зубы на полку и не пошла по миру. "Я самодостаточная девушка, – улыбается она. – Мы ничего ни от кого с дочкой давно не ждем. У меня есть работа – я работаю телеведущей, у меня есть какой-то бизнес. Поэтому денег хватает, выгляжу хорошо".