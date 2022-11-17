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Шоу-бизнес
"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского

"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского

Анна Грачевская с мая 2010 по февраль 2014 года была второй женой режиссера и сценариста Бориса Грачевского. И в сентябре 2012 года даже родила от отца "Ералаша" дочь Василису. 14 января 2021 года Грачевский умер и сегодня его бывшей жене приходится не только обходиться без его алиментов, но еще и судиться на наследство. Подробности она рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на премьере третьего сезона сериала "Тест на беременность" от "Кинопоиска".
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"Сегодня у нас идут суды и за "Ералаш", и за наследство, – вздыхает Анна. – И пока этим искам и тяжбам не видно ни конца, ни края. По этой же причине до сих пор невозможно вступить в наследство".

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 Анна Евгеньевна Грачевская

Анна Евгеньевна Грачевская Телеведущая

Пресса много писала, что первая жена Грачевского, с которой он прожил в браке почте 35 лет, вырастив сына и дочь, тоже хочет что-то получить по суду. "В этой истории много желающих "отжать" что-то, – уверяет Анна Грачевская. – Сейчас в этом разбираются юристы и адвокаты".

При этом, по словам Анны, с детьми Грачевского от первого брака она хотя и знакома, но не общается сегодня. К тому же она сама намного их младше и общих интересов нет.

Анна уверяет, что, потеряв алименты от мужа, который умер, она не положила зубы на полку и не пошла по миру. "Я самодостаточная девушка, – улыбается она. – Мы ничего ни от кого с дочкой давно не ждем. У меня есть работа – я работаю телеведущей, у меня есть какой-то бизнес. Поэтому денег хватает, выгляжу хорошо".

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 ноября 2022, 08:51 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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