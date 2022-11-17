"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского

Анна Грачевская с мая 2010 по февраль 2014 года была второй женой режиссера и сценариста Бориса Грачевского. И в сентябре 2012 года даже родила от отца "Ералаша" дочь Василису. 14 января 2021 года Грачевский умер и сегодня его бывшей жене приходится не только обходиться без его алиментов, но еще и судиться на наследство. Подробности она рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на премьере третьего сезона сериала "Тест на беременность" от "Кинопоиска".



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