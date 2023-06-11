Наследники Бориса Грачевского не могут поделить имущество

Борьба за деньги и недвижимость покойного режиссера не утихает.

Кинорежиссер Борис Грачевский прославился в России благодаря своим ярким и занимательным фильмам для детей. Он был создателем популярного телешоу "Ералаш" и работал над множеством кино– и телепроектов.



Однако, два года назад, мир потерял этого талантливого режиссера. С тех пор, его наследники бьются за деньги и имущество Грачевского в суде.

Битва за его богатства и владения – это семейные разборки, который уже вышли в публичную плоскость. Екатерина Белоцерковская, вдова Грачевского, борется за свои права, как и младшие его дети Василиса и Филипп, а также старшие наследники – Ксения и Максим.

Отдельно стоит обсуждение загородной усадьбы режиссера, которая стала предметом споров между бывшей и нынешней семьей Бориса Грачевского. Жилище находится в 50 километрах от Москвы, на 17 сотках земли, и может быть выставлено на продажу.

Конфликт вызвал особый интерес журналистов, так как дом Бориса Грачевского богат историей и культурным наследием. Он был построен два века назад из дерева, и сохранил в себе много исторических деталей.

По словам родственников, дом был любимым местом Бориса Грачевского, и они не хотят его продавать. Однако, Анна, вторая жена Бориса Грачевского, этого желания не разделяет. Ее не волнует историческая ценность дома, она хочет, чтобы он был продан и деньги поделились между всеми наследниками.