Вдова показала подросшего сына Бориса Грачевского

Сын Бориса Грачевского Филипп растет точной копией своего знаменитого папы.



Российский режиссер и создатель "Ералаша" Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская прожили в браке почти пять лет. У пары родился сын Филипп, однако он так и не узнал своего отца как следует. Почти сразу после его рождения Борис Грачевский умер от осложнений коронавируса.

Екатерина Белоцерковская тяжело переживала уход мужа. Она долго не могла прийти в себя и не появлялась на публике. Однако постепенно ее жизнь наладилась, а помог ей в этом сын Грачевского, в котором она души не чает.

На днях вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская показала в своем аккаунте свежий снимок, на котором уже подросший сын Филипп широко улыбается в камеру. Мать и сын ходили в кино на премьеру нового мультфильма.

"Посмотрели замечательный мультфильм "Мармадюк". Филипп был в полном восторге! Если у вас есть дети, то обязательно сходите. С 8 июня во всех кинотеатрах. Собака – лучший друг человека!" – написала вдова Грачевского в своем аккаунте.

Поклонники прислали в комментариях Екатерине Белоцерковской множество смайликов в виде сердечек. В фан-пабликах поклонники добавили, что сын растет точной копией Бориса Грачевского.