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Шоу-бизнес
Кости и жилы: Бывшая жена Грачевского шокировала истощенным видом

Кости и жилы: Бывшая жена Грачевского шокировала истощенным видом

Бывшая жена режиссера Бориса Грачевского дала откровенное интервью.
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Создатель "Ералаша" Борис Грачевский был официально женат три раза, в браках у него родились четверо детей. Впервые режиссер женился сразу после армии в 1970-м на девушке по имени Галина, которая стала матерью его первых двух детей. Второй женой стала Анна, которая родила ему дочь. Третья жена Екатерина Белоцерковская подарила ребенка режиссеру незадолго до его смерти.

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 Анна Евгеньевна Грачевская

Анна Евгеньевна Грачевская Телеведущая

На днях бывшая жена Грачевского Анна, которая долго не появлялась на публике, дала о себе знать и неожиданно шокировала внешностью. Она вдруг стала блондинкой и резко похудела так, что ее было не узнать. В откровенном интервью Анна Грачевская рассказала, что постигло ее совершить такие кардинальные перемены.

По ее словам, в последние несколько лет она перешла на новый тип питания и отказалась от мяса, а также прибавила физических нагрузок. Сейчас она весит 43 килограмма и вполне довольна собой. При этом Грачевская отметила, что ничего особенного не предпринимала, однако при взгляде на нее заметны одни кости и жилы.

Смерть Бориса Грачевского его жена восприняла как личное горе. Она до сих пор не может поверить в то, что его больше нет на этом свете.

"Случилось большое горе, большая потеря: не стало Бори. До сих пор сложно говорить об этом и до сих пор такое ощущение, что он просто куда-то уехал, и поэтому мы не видимся и не слышимся. Я пока не могу свыкнуться с мыслью и принять до конца то, что его больше нет", – сказала бывшая жена Грачевского.

Дочь Василиса тоже тяжело переживала потерю отца. Анна Грачевская вспомнила, как готовила долгий и тяжелый разговор с дочерью, объясняя, что папы больше нет.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Борис Грачевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallokpress.com
Автор: 28 сентября 2022, 17:15 Источник: Womanhit.ru ✓ Надежный источник
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