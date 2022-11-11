"Существуем с мужем отдельно друг от друга": Грачевская откровенно об изменах и причинах развода

Анна Грачевская была второй женой режиссера и сценариста Бориса Грачевского. И в сентябре 2012 года даже родила от отца "Ералаша" дочь Василису. А теперь Интернет пишет, что Аня якобы разводится и со своим вторым мужем – баскетболистом-красавцем Артемом Кузякиным. Корреспондент "Дни.ру" выяснил все из первых уст на премьере фильма "Игра на выживание-2" онлайн-кинотеатра Premier.

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