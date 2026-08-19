39 миллионов на кону: сын Грачевского развязал жестокую войну за наследие "Ералаша"

Многомиллионное наследие легендарного создателя "Ералаша" Бориса Грачевского стало причиной жестокого скандала, расколовшего семейный клан и бизнес-партнеров.

Смерть бессменного художественного руководителя детского киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского обернулась не только светлой грустью, но и затяжной войной за его богатые активы. Наследники легендарного режиссера продолжают штурмовать судебные инстанции, пытаясь выбить из бывших бизнес-партнеров знаменитого отца колоссальные суммы. На этот раз в центре громкого скандала оказался старший сын кинематографиста Максим Грачевский, который решился на крайне агрессивный юридический шаг.

Мужчина официально обратился в Арбитражный суд города Москвы с требованием взыскать свыше 39 миллионов рублей с многолетнего соратника своего отца, совладельца и генерального директора двух главных компаний, связанных с производством знаменитого киножурнала, Аркадия Григоряна. Исковое заявление было зарегистрировано еще 7 августа, а первые официальные слушания по этому резонансному делу назначены на ноябрь. На данный момент детали требований и точные основания для взыскания гигантской задолженности держатся в строжайшем секрете, однако сам факт иска уже наделал много шума в кинематографическом закулисье. В качестве третьего лица к судебному процессу привлечен еще один сын покойного мэтра — Филипп Грачевский.

Следствием этого противостояния стал глубокий конфликт вокруг распределения долей в прибыльном бизнесе. В настоящее время Максим Грачевский параллельно ведет сразу несколько жестких судебных процессов с ООО "Продюсерский центр "Ералаш" и ООО "Ералаш". В обеих этих организациях Аркадию Григоряну принадлежит контрольный или равный пакет —50,01 и 50 процентов долей соответственно. Вторыми половинами долей в компаниях, занимающихся производством фильмов и телевизионных программ, владеют четверо официальных наследников Грачевского. Григорян при этом бессменно удерживает кресло генерального директора обоих обществ, фактически полностью контролируя все финансовые потоки.

Примечательно, что это далеко не первый выпад наследников в сторону руководства легендарного киножурнала. В начале лета текущего года Арбитражный суд Москвы уже удовлетворил требование Максима Грачевского и официально обязал продюсерский центр "Ералаш" предоставить сыну режиссера полный пакет документов, касающихся реальной хозяйственной и финансовой деятельности компании. Судя по всему, изучив полученные отчеты и бухгалтерские бумаги, наследники обнаружили серьезные нарушения, которые и вылились в новый иск на 39 миллионов рублей.

Параллельно с битвами за продюсерские миллионы в семье Грачевского не утихают скандалы и вокруг его личного недвижимого имущества. В начале прошлого года общественность бурно обсуждала неудачные попытки молодой вдовы режиссера Екатерины Белоцерковской и остальных близких отсудить права собственности на его элитную московскую квартиру. Сначала нотариус ответил категорическим отказом и отклонил запрос на выдачу свидетельств о праве на недвижимость. Затем безутешные родственники попытались найти справедливость в Мещанском суде Москвы, но и там потерпели полное поражение. Теперь же война за наследство создателя "Ералаша" окончательно переместилась в финансовую плоскость, и грядущий судебный процесс в ноябре обещает стать одной из самых громких светских сенсаций года.