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Шоу-бизнес
Состояние критическое: Анна Грачевская воет от отсутствия лекарств для спасения жизни

Состояние критическое: Анна Грачевская воет от отсутствия лекарств для спасения жизни

Уроженка Харькова Анна Панасенко была с мая 2010 по февраль 2014 года была второй женой режиссера Бориса Грачевского. За ним она жила как за каменной стеной. Но теперь, когда основатель "Ералаша" ушел, все тяготы свалились на нее.
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Сегодня на Украине, где проходит спецоперация, остается родня Грачевской. "Мне очень нужна ваша помощь, друзья! – рыдает 35-летняя Анна. – Мы уже который день и ночь ищем таблетки для моего папы и бабушки! У папы состояние критическое! Он не может выехать из-за своего состояния! Я умоляю, кто хоть как-то может передать, помочь откликнитесь!"

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Анна Евгеньевна Грачевская Телеведущая

"Дорога каждая минута, – воет от ужаса Грачевская. – Район, где находится папа, постоянно обстреливают, а когда чуть-чуть перестают, наступает комендантский час! Поэтому время очень дорого!"

Анна говорит, что срочно требуются Валидол, Спазмалгон, Корвалол, антикольвунсанты, сильные обезболивающие, препараты для лечения хронической сердечной недостаточности, невропатической боли и эпилепсии. Доставить их надо на улицу Сучастную Харькова, что в районе Большой Даниловки.

Отдельно она просит забрать на передержку собаку породы терьер. "Я заберу его как-только появится хоть малейшая возможность! Папа и бабушка не в состоянии за ним ухаживать! – обещает Анна.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 марта 2022, 18:21 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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