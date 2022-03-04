Состояние критическое: Анна Грачевская воет от отсутствия лекарств для спасения жизни

Уроженка Харькова Анна Панасенко была с мая 2010 по февраль 2014 года была второй женой режиссера Бориса Грачевского. За ним она жила как за каменной стеной. Но теперь, когда основатель "Ералаша" ушел, все тяготы свалились на нее.

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