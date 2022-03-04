Состояние критическое: Анна Грачевская воет от отсутствия лекарств для спасения жизни

Сегодня на Украине, где проходит спецоперация, остается родня Грачевской. "Мне очень нужна ваша помощь, друзья! – рыдает 35-летняя Анна. – Мы уже который день и ночь ищем таблетки для моего папы и бабушки! У папы состояние критическое! Он не может выехать из-за своего состояния! Я умоляю, кто хоть как-то может передать, помочь откликнитесь!"
"Дорога каждая минута, – воет от ужаса Грачевская. – Район, где находится папа, постоянно обстреливают, а когда чуть-чуть перестают, наступает комендантский час! Поэтому время очень дорого!"
Анна говорит, что срочно требуются Валидол, Спазмалгон, Корвалол, антикольвунсанты, сильные обезболивающие, препараты для лечения хронической сердечной недостаточности, невропатической боли и эпилепсии. Доставить их надо на улицу Сучастную Харькова, что в районе Большой Даниловки.
Отдельно она просит забрать на передержку собаку породы терьер. "Я заберу его как-только появится хоть малейшая возможность! Папа и бабушка не в состоянии за ним ухаживать! – обещает Анна.